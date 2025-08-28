Valiliğin engellemelerine karşın onbinler adalet için Beyoğlu’nda buluştu: Millet kazanacak

CHP, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingleri kapsamında dün 50.kez eylem yaptı. 19 Mart’tan bu yana devam eden adalet arayışı kapsamında onbinler dün akşam saatlerinde Şişhane Meydanı’ndaki Beyoğlu Belediyesi önünde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak yol arkadaşlarımız özgür kalana kadar, seçim sandığı gelene kadar meydanlardayız. Biz kazanacağız, adalet kazanacak, milletimiz kazanacak” dedi.

İstanbul Valiliği dün öğlen saatlerinde “arama faaliyetleri” gerekçesiyle Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı, Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı ve Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü yolcu işletmesine kapattı. İktidarın “ulaşım yasakları” sonrası sosyal medyada yurttaşlar, “Konum Beyoğlu olunca korkuları arşa çıkıyor!” tepkisini gösterdi.

‘HALKIN YANINDAYIZ’

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingde İmamoğlu’nun mektubunu okudu. İmamoğlu, “Bizleri tutuklayanlar, bizim iş başında olmamızdan korkuyorlar. İktidarın ekonomiyi batırırken vatandaşın yanında hep biz olduk. Ne gerekiyorsa yaptık. Biz milletin parasını yalnızca millete verdik” ifadelerini kullandı.

‘SANA GÜVENİMDEN’

Tutuklu İnan Güney’in kızı Dil Naz ise şu ifadelerle babasına seslendi:

“Baba bu hayatta bildiğim her şeyi sen öğrettin. İnsanlığı, merhameti. Ben bugün dimdik duruyorsam sana olan sonsuz güvenimden. Her zaman arkandayım, seni çok seviyorum.”