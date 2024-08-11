Valilikten İBDA-C’den mahkum olan isme 489 milyon TL’lik ihale

Yayınlanma: 11.08.2024 - 05:32

Güncelleme: 11.08.2024 - 09:21

Cumhuriyet geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi’nde, işçi Abdülkadir Doğan’ın iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiği yurt inşaatının ihalesinin İstanbul Valiliği tarafından, İBDA-C’li isme verildiğini gündeme getirmişti.

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İhalenin verildiği Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu başkanı Mehmet Sedat Taktak ise 2000 yılında İBDA-C üyeliği sebebiyle yakalanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkûmiyet cezasına çarptırıldı. Taktak, aynı yıl tahliye edildi. Söz konusu şirkete, yine valilik tarafından 489 milyon TL değerinde ihale verildiği öğrenildi. Valiliğe bağlı İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin internet sitesinde yer alan detaylara göre 29 Ocak 2024 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Gaziosmanpaşa ilçesinde iki adet ilkokul yeniden inşa edilecek. İhalenin değeri ise 489 milyon 800 bin TL.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan aldığı ek krediyle finanse edilecek ihale Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Intek Konut İnşaat Anonim Şirketi ortaklığına verildi. Öte yandan söz konusu ihale ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yurt ihalesiyle birlikte Çevre Mühendislik şirketi İstanbul Valiliği’nden toplam 648 milyon TL’lik ihale almış oldu.

Çevre Mühendislik Eyüpsultan’da yeniden yapılacak anaokulu, ilkokul ve lise inşaatı ihalesinde ise değerlendirmeye alınan en uygun teklif konumunda. Ortak girişiminin 675 milyon TL’lik teklifi en uygun teklif durumunda. Diğer şirketlerin teklifi ise 919 milyon TL. 675 milyon TL’lik ihalenin de Çevre Mühendislik’e verilmesi durumunda valilik tarafından şirkete toplam 132 milyar TL’lik ihale verilmiş olacak.