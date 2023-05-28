Van Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Van'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:44

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:44

Van'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS VAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Van'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA VAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Van'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 61.5 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA VAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Van'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 38.5 oy aldı.

14 MAYIS VAN SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Van seçim sonuçları! Van'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Van'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VAN'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Van'da yüzde 35.93 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU VAN'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da yüzde 61.90 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN VAN'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Van'da yüzde 1.74 oranla oy aldı.