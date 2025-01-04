Van Edremit’te AKP’li yönetim tarafından imzalanan sözleşme belediyeyi büyük zarara uğrattı

Yayınlanma: 04.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.01.2025 - 04:00

Van Edremit Belediyesi, “Refet Ünal Yüzen Otel Projesi” için daha önceki AKP’li belediye yönetimi tarafından imzalanan sözleşmeyi, yüklenici firmanın taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle feshetti. Belediye meclisi, sözleşmenin iptalini oyçokluğuyla onayladı. 2023 yılında Edremit Belediyesi tarafından başlatılan Refet Ünal Yüzen Otel Projesi, yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılmıştı. LVM Denizcilik Turizm Gıda AŞ tarafından kazanılan 30 milyon TL bedelli ihaleye göre, gemi üzerinde otel odaları, restoran ve kafeler yer alacak ve inşa süresi 450 gün olarak belirlenmişti. Ancak projenin başlangıcından bu yana somut hiçbir adım atılmadı. Belediye, Ağustos 2023’te kurduğu proje kontrol ve uygulama komisyonu aracılığıyla yükleniciye ihtarname göndererek projede ilerleme olmadığına ifade etti. Ancak firma belediyeye bilgi ya da belge sunmadı. Gemi su almaya devam ederken inşaatın başlamadığı ve sigorta poliçelerinin yapılmadığı da belirtildi.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

Edremit Belediyesi, sözleşme süresinin bitmesine karşın yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmeyi feshetme kararı aldı. Belediye bu süreçte toplamda 3.8 milyon TL harcadı. Tatvan Limanı’nda bulunan geminin boya ve bakım işlemleri için ayrı iki ihale düzenlendi ancak projede ilerleme sağlanmadı. Ayrıca Edremit Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan (DAKA) 2.7 milyon TL hibe almıştı. Ancak bu miktar, faizlerle birlikte 3.95 milyon TL’ye yükseldi ve belediye bu parayı geri ödemek zorunda kaldı.

YANDAŞA PEŞKEŞ

Edremit Belediyesi, eski AKP’li yönetimin, yandaş firmaya peşkeş çektiği bu projeyle ilgili büyük bir zarara uğradığını belirtti. Belediye Eşbaşkanı Rabia Başak Koç, “Bu proje, söz ve vaatlerle ilerlemeye çalışıldı. Hibeler alındı fakat başka yerlerde harcandı. Firma hiçbir sorumluluğunu yerine getirmedi ve gemi hâlâ su almış şekilde bekliyor” dedi. Koç, “İlçemiz turizm potansiyeline sahip bir bölge. Ancak önceki yönetim ve yüklenici arasında yapılan sözleşme ile hiçbir ilerleme sağlanamadı. Belediye kasasından harcanan milyonlarca lira boşa gitti” ifadelerini kullandı.