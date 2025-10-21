Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 'Rojin Kabaiş' protestoları 8. gününde

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş’in ölümünün aydınlatılması talebiyle başlattığı nöbet eylemi 8. günde devam etti.

Eylemin devam ettiği sırada YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, öğrencilerin yanına gelerek 10 dakika öğrencilerle oturdu.

Şevli, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak öğrencilerin yanından ayrıldı. Sorularının yanıtlanmasını isteyen öğrenciler ile Şevli’nin korumaları arasında arbede çıktı. Öğrenciler yaşanan durumu "Rektör istifa" sloganları ile protesto ederek Rektörlük binasına yürüdü.

"KAMPÜSTE POLİS İSTEMİYORUZ"

Özel güvenlik görevlileri, öğrencilere müdahale etti. Üniversite yerleşkesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öğrenciler, "Kampüste polis istemiyoruz" sloganları attı.

Öğrenciler, "Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale ediliyor. Biz terörist değiliz, biz burada öğrenciyiz. Öğrenciye terörist muamelesi yaptılar. Bize şiddet uyguladılar. Biz hiçbir şekil bunu kabul etmiyoruz. Tüm Türkiye'yi tek ses olmaya davet ediyoruz. Hiçbir öğrenciye şiddet uygulanamaz. Biz en doğal hakkımızı kullanıyoruz. Rektörü istifaya davet ettik. Onurlu bir istifa dedik ama öğrencilere şiddet uygulandı. Bunu kabul etmeyeceğiz" dedi.

Öğrenciler ayrıca merkezi yemekhanede masalara vurarak 10 dakikalık ses çıkarma eylem yaptı.