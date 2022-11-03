Van’da Gelecek Parti üyesini AKP’ye üye yapmışlar

03 Kasım 2022 Perşembe, 16:16

Van’da Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Zehra İpin’in eşi Mehmet Salih İpin bilgisi dışında AKP’ ye üye yapıldı.

Duruma tepki gösteren Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, olayı üye hırsızlığı olarak değerlendirerek yargıya başvuracaklarını ifade etti.

"ŞİMDİ SIRA ÜYE HIRSIZLIĞINDA"

Karabıyık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; AKP Van il örgütünün, üyelerini bilgileri dışında partilerine üye yaptığını duyurdu.

Durumu üye hırsızlığı olarak açıklayan Karabıyık, “Şimdi sıra üye hırsızlığında. 2020 yılında kendim bu şahsın parti üyeliğini yaptım. İl Başkan yardımcım Sayın Zehra İpin’nin eşi Salih İpin’i kendisinden habersiz olarak, AK Parti Van İl başkanlığı tarafından parti üyesi yapmışlar. Dizolar (hırsızlar) hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.