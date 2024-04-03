Van’da yurttaşlar mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesini kutluyor

YSK’nin kararı sonucu Van’da DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan’a mazbatanın verilmesinin ardında yurttaşlar kentte kutlama yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 23:06
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Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmişti.

 

DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, mabatanın YSK tarafından tekrar Abdullah Zeydan'a verildiğini açıkladı. YSK’nın kararı sonrası Vanlı yurttaşlar kentte kutlamalara başladı.

 


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