Van’daki mazbata protestolarında tutuklanan 18 yaşındaki Muhammed Orhan serbest bırakıldı

Van'da Abdullah Zeydan’ın mazbatasının verilmemesi üzerine yapılan eylemlerde tutuklanan 18 yaşındaki Muhammed Orhan serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 19:57
Van’daki mazbata protestolarında tutuklanan 18 yaşındaki Muhammed Orhan serbest bırakıldı
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Muhammed Orhan‘ın avukatı Diyar Keseci, 5 Nisan’da Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri tahliye talepli dilekçe sonucu tahliyeye karar verildiğini açıkladı.

Orhan hakkında 4 Nisan’da “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” ve “Silahlı örgüte üyelik” suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.

Keserci, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

“Bilindiği üzere Muhammed Orhan hakkında 05.04.2024 tarihinde tutuklama kararı verilmişti. Van CBS'yr verdiğimiz tahliye istemli dilekçeye karşılık Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmasına karar verilmiştir.”

 



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