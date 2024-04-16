Van’daki mazbata protestolarında tutuklanan 18 yaşındaki Muhammed Orhan serbest bırakıldı
Van'da Abdullah Zeydan’ın mazbatasının verilmemesi üzerine yapılan eylemlerde tutuklanan 18 yaşındaki Muhammed Orhan serbest bırakıldı.
Muhammed Orhan‘ın avukatı Diyar Keseci, 5 Nisan’da Van
Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri tahliye talepli dilekçe sonucu tahliyeye
karar verildiğini açıkladı.
Orhan hakkında 4 Nisan’da “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri
kanununa muhalefet” ve “Silahlı örgüte üyelik” suçlamasıyla tutuklama kararı
verilmişti.
Keserci, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:
“Bilindiği üzere Muhammed Orhan hakkında 05.04.2024
tarihinde tutuklama kararı verilmişti. Van CBS'yr verdiğimiz tahliye istemli
dilekçeye karşılık Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmasına karar verilmiştir.”
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