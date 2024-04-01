Van'ın fenomen başkan adayı İdris Ahi kendi rekorunu kırdı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:28

Güncelleme: 01.04.2024 - 15:28

Kesin olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediyesi’ni DEM Parti yeniden kazandı. Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte 14 belediyesi olan Van’da DEM Parti, 14’te 14 yaptı.

Kentte son 15 yıldır tüm seçimlere katılan ve en sonunda da Büyükşehir Belediyesi için bağımsız aday olan İdris Ahi de ‘tarih yazdı.’ Ahi, son katıldığı seçime göre oylarını 14 kat artırdı.

Anadolu Ajansı ve ANKA’dan alınan bilgilere göre İdris Ahi yüzde 100’ü açılan sandıklarda Ahi oyların yüzde 2.01 elde etti. Bu kez 8 bin 905 oy alan Ahi genel seçimlerde 622 oy almıştı.

Ahi, geçtiğimiz hafta yürütmüş olduğu seçim kampanyası kapsamında Musa Anter Barış Parkı’nda bir miting düzenlemiş ve mitinge katılanlar alana sığmamıştı.

"OYUMUZ YERLİ PATATESE" PANKARTI AÇILMIŞTI

Milletvekili seçimleri öncesinde de Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun da sahneye çıktığı, Beşyol Meydanı’nda miting düzenleyen Ahi, Vanlı olmayan adaylara serzenişte bulunarak “Hep ithal patates yediniz, biraz da yerli patates yiyin” demişti. Ahi’nin geçtiğimiz hafta düzenlediği mitinge, seçmenleri ellerinde patateslerle gelip “Oyumuz yerli patatese” yazılı pankart açmıştı.



