Vatan hainini anan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: İBD-C’nin ideoloğu Kısakürek hayranı...

Resmi Gazete’den yayımlanan kararla görevinden affını isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

SİYASAL BİLGİLER, MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ...

Ali Yerlikaya gibi Konya doğumlu olan Çiftçi; 1995’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden, 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı. Çiftçi, TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde de bulundu. 2011’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni de bitiren Çiftçi, 2018’de Çorum Valisi olarak atandı ve 4 yıl bu görevi sürdürdü.

İNGİLİZ AJANI İSKİLİPLİ ATIF’I ANMIŞTI

Çiftçi; Çorum Valisi görevindeyken 2021’de İngiliz ajanı, İstiklal Mahkemesi’nce “Frenk Mukallitliği ve Şapka” kitbanını özellikle isyan bölgelerine göndererek “halkı isyana ve gericiliğe kışkırtma” ve Kurtuluş Savaşı’nda başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti’nin ihanet belgelerini Yunan uçaklarıyla Anadolu köylerine dağıtmaktan Ceza Yasası’nın 55. maddesi gereğince “anayasayı bozma” suçundan idam edilen İskilipli Atıf’ı anmasıyla gündeme geldi.

VATAN HAİNİNİ ANMASINA YARGI SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Anma Çorum Valiliği’nin sosyal medya hesabından “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” sözleri ile paylaşıldı. Anmaya katılımına gelen tepkiler üzerine Çiftçi, Atıf’ı “ilim, aksiyon ve dava adamı” olarak nitelendirerek; “Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kem söz sahibine aittir. İnanıyorum ki, yakın tarihimiz de ‘milletin tarihi’ olduğunda gerçekler daha iyi anlaşılacaktır” paylaşımında bulundu. Çiftçi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Çiftçi’nin anmaya katılımının yargıya taşınması üzerine Çorum Cumhuriyet Savcılığı, “eylemlerin kişisel nitelikte olduğunu”, Samsun Cumhuriyet Savcılığı ise “soruşturulması gereken suç unsuru bulunmadığını” savunarak soruşturmaya izin vermedi.

OĞLU ÇAKARLI ARAÇLARLA ‘CAKA’ SATMIŞTI

Çorum Valiliği’nin ardından Çiftçi; 2023’te Erzurum Valiliği’ne atandı. Erzurum Valisi’yken de adı birkaç olayla gündeme geldi. Oğlu Tarık Çiftçi’nin babasının makam araçlarının fotoğrafını paylaşarak, “Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım” ifadelerini kullandığı bir sosyal medya paylaşımı yapması da kamuoyunun tepkisini çekmişti. Çiftçi, oğlunun paylaşımının ardından oğlunun 18 yaşından küçük olduğunu, kurgusal bir paylaşım yaptığını belirtti, Erzurum halkından özür diledi. Kendisine yönelik eleştiriler için de itibar suikasti değerlendirmesini yaptı.

ABDULHAMİD’İN TAHTA ÇIKIŞINI KUTLADI

Çiftçi, 2024’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’na bir gün kala Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamid’in tahta çıkışının 148’inci yıldönümünü kutladı. Kutlama iletisinde Çiftçi tarih kitaplarının yalan söylediğini iddia ederek; Abdulhamid’in Osmanlı maliyesinin idaresini Avrupalı devletlere teslim eden Düyunuumumiye’yi kurarak, Osmanlı’nın borçlarını hafiflettiğini, böylece ülkede büyük bir imar ve eğitim seferberliği ilan ettiğini iddia etti.

HAFIZ BAKAN

Çiftçi; 9 Mayıs 2024’te ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Erzincan’da düzenlediği “Hafız ol, hafız kal” yarışmasına katıldı ve yarışmada Türkiye birincisi oldu. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarından ulusal bayram ve özel günlere yönelik herhangi bir paylaşım yapmazken; TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti ve terör örgütü İBD-C’nin ideoloğu İslamcı yazar Necip Fazıl Kısakürek’in sözlerini paylaşması dikkat çekti.

TÜGVA VE İLİM YAYMA CEMİYETİ GEDİKLİSİ

Çiftçi’nin valilik görevlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a yakın TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti’yle ilişkisinin de olduğu ortaya çıktı. Çiftçi; 2023’te Çorum Valisi’yken Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ile İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi önceki başkanlarından Aydın Hoşbaş’ın yaşamını yitiren kayınvalidesinin taziyesine katıldı. Çiftçi’nin sosyal medya hesabından ise özellikle Filistin Gazze konusunda İlim Yayma Cemiyeti’nin paylaşımlarına yer vermesi dikkat çekti. Bunun yanı sıra Çiftçi’nin 14 Kasım 2025’te TÜGVA Erzurum Şubesi’nin düzenlediği “Yaşayan değerimiz ve dava büyüğümüz İsmail Kahraman (Eski TBMM Başkanı)” konulu konferansta konuşmacı oldu.

İBD-C’NİN İDEOLOĞU KISAKÜREK’İN “GENÇLİĞE HİTABE”SİNİ YAYIMLADI

Çiftçi’nin sosyal medya hesabından sıklıkla terör örgütü İBD-C’nin ideoloğu İslamcı yazar Necip Fazıl Kısakürek’in sözlerini paylaşması dikkat çekti. Bu kapsamda Çiftçi’nin 25 Mayıs 2024’te Kısakürek’in “Tek cümleyle, Allah'ın, kâinatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Sevgilisinin alemleri manto gibi bürüyen eteğine tutunacak, O’ndan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, sarınak tanımayacak ve O'nun düşmanlarını ancak kubur farelerine denk muameleye lâyık görecek bir gençlik” ifadelerini kullandığı “Gençliğe Hitabe”sini paylaştığı görüldü.