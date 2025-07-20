Vatan Partisi’nden terör örgütü PKK’lilere af kanunu önerisi: ‘Af, milletin birliğinin pekişmesi açısından gereklidir’ açıklaması yaptılar!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, kendini fesheden terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hazırladığı af kanunu önerisinin içeriğini Diyarbakır’da partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

“Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Af Kanunu Önerisi” adıyla 15 maddelik kanun önerisi hazırladıklarını aktaran Bursalı, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti güvenlik örgütleri, PKK terör örgütünün hayatına son verme ve son teröristi etkisiz hale getirme görevinde tarihi bir başarı kazanmıştır. Bu tarihi başarıya, şehitlerimizin kanlarıyla ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ulaşılmıştır. Türk milletinin Türküyle ve Kürdüyle birlikte yaşama kararlılığı, son kırk yılda tarihî bir sınavdan geçmiş, millet ve vatan bütünlüğünün güvencesi olarak geleceğimizi belirlemiştir” diye konuştu.

‘ÖCALAN, FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARININ DEVLET VE TOPLUMLA BÜTÜNLEŞME AMACIYLA ALINMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAMAKTADIR’

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısında PKK’nın tarihsel zemininin bulunmadığını ve ömrünün bittiğini ilan ettiğini hatırlatan Bursalı, “PKK lideri, İmralı’dan 27 Şubat 2025 günü yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum” başlıklı çağrıyla, PKK Kongresi’nden PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakması kararı almasını istemiştir. En önemlisi, bu kararın stratejik bir amaca bağlanmış olmasıdır. Öcalan, fesih ve silah bırakma kararının devlet ve toplumla bütünleşme amacıyla alınması gerektiğini vurgulamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘TERÖRÜ ÜLKE HAYATINDAN TEMİZLEMEK, KUŞKUSUZ ÖNEMLİ BİR HEDEFTİR’

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” başlığı altında yönettiği sürecin, ifade edilen hedefin ötesinde “Bütünleşen Türkiye” süreci olarak belirlenmesi gerektiğini dile getiren Bursalı, şunları kaydetti:

“Terörü ülke hayatından temizlemek, kuşkusuz önemli bir hedeftir, ancak teröre karışmış olan unsurların ve onların denetimi altında kalan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşmeleri, stratejik bir hedeftir. 19. Yüzyılın ortalarından bu yana devam eden milli demokratik devrimimizin temel programının başta gelen amaçlarından biri, Türkiye topraklarında yaşayan bütün insanlarımızın Türk milletinde bütünleşmeleridir. Bu nedenle önerilen Kanunun başlığını “Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Af Kanunu” olarak belirliyoruz. PKK Kongresi’nin 12 Mayıs 2025 günü kamuoyuna ilan ettiği örgütü fesih ve silah bırakma kararı ve ardından 11 Temmuz 2025 günü Süleymaniye’de düzenlenen silah bırakma töreni, PKK mensuplarının “Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşmeleri” sürecinde tarihi bir başlangıçtır. Artık başta hükümet olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün kurumlarının sorumluluk ve görevleri vardır. Edirne ve Muğla’dan Kars ve Hakkari’ye kadar bütün milletimizin yapacağı katkılar, sürecin kalıcı başarısı için en önemli güvencedir.”

‘AF KANUN MİLLİ DEVLETİN GÜÇLENMESİ VE MİLLETİN BİRLİĞİNİN PEKİŞMESİ AÇISINDAN GEREKLİDİR’

Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı, hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve kamuoyunun değerlendirmesine ve kararına sundukları af kanunu, “Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşme” iradesi ve kararında olan PKK mensuplarını kapsadığı belirterek, “Bu kanunun özü, işte budur. Terör suçu işleyenin bu bireysel iradeye sahip olması, bu iradesini dilekçeyle ya da tutanağa geçilen beyanla ve imzayla belirtmesi, milli devletin güçlenmesi ve milletin birliğinin pekişmesi açısından gereklidir” açıklamalarında bulundu.

“PKK’NIN HAYATINA SON VERMESİNİ VE SİLAH BIRAKMASINI KOLAYLAŞTIRACAK ÖNLEM VE UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRMEK DURUMUNDADIR”

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, varolan tarihsel koşulları ve Öcalan’ın cesur çağrısını değerlendirerek, PKK’nın hayatına son vermesini ve silah bırakmasını kolaylaştıracak önlem ve uygulamaları hayata geçirmek durumundadır” diyen Bursalı, “Örgütle bağı sona ermiş ve silah bırakma iradesini ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile vatandaşlıktan ayrılmış ve çıkarılmış olan PKK mensuplarının en ağır ve dahası ömür boyu hapislerle cezalandırılması, silah bırakma amacına hizmet etmeyeceği gibi, PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakmasıyla hayata geçirilecek olan iç cepheyi güçlendirme hedefine, Türkiye’nin bütünleşmesine, toplumsal barışa ve ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunmaz. Zaten kamu kurumlarının şu andaki uygulaması da teslim olan ve silah bırakan terör örgütü mensuplarına “devletin şefkat kucağını açması” diye ifade edilmektedir. Yapılan açıklama ve yayımlanan bildiriler bu içeriktedir. Uygulamalar da böyledir” şeklinde konuştu.