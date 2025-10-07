Vatikan duyurdu... Papa 14. Leo, Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu

Vatikan, Papa 14’üncü Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretlerini 27 Kasım–2 Aralık arasında Türkiye ve Lübnan’a gerçekleştireceğini açıkladı.

Vatikan, bugün yaptığı açıklamada, Papa 14’üncü Leo'nun papalığının ilk apostolik gezisi kapsamında, 27 Kasım-2 Aralık arasında Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

TÜRKİYE'YE GELEN 5. PAPA OLACAK

Buna göre, altı günlük papalık gezisi sırasında, Kutsal Baba, Kilise tarihinin ekümenik bir dönüm noktası olan ve İznik İnanç Bildirgesi'nin oluşturulmasına yol açan İznik Konsülü'nün bin 700’üncü yıl dönümünü kutlamak için İznik'i ziyaret edecek.

Papa Leo, Türkiye'yi ziyaret eden beşinci papa olacak.