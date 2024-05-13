Veli Ağbaba'dan 'kamuda tasarruf paketi'ne tepki: Tasarruf yapacaksan bakanların koruma ordularını azalt

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ''‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi''ne tepki göstererek, “Sarayla ilgili bir tasarruf yok! Özel uçaklarla ilgili bir tasarruf yok! Tamamen göz boyamaya yönelik tasarruf tedbirleri olduğunu görüyoruz.” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:41
Veli Ağbaba'dan 'kamuda tasarruf paketi'ne tepki: Tasarruf yapacaksan bakanların koruma ordularını azalt
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ''Kamuda Tasarruf'' adı altında açıklanan tedbirlere yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

''Kamuda tasarrufun faturası yine fakir fukara çocuklarına çıkıyor. Dar gelirli memurların servisleri kaldırılıyor. Atama bekleyen öğretmenlerin, atama bekleyen mühendislerin hayalleri yok ediliyor. Ama zenginlere tasarrufla ilgili bir tedbir yok. Kamuda tasarruf yapacaksan garanti ödemelerini dolardan Türk lirasına çevirsene, elini tutan mı var? Kamuda personel alımı sınırlandırılıyor. Madem sınırlayacaktın insanları KPSS’ye niye soktun? O bölümleri niye açtın? Yüzbinlerce sosyoloğu var, mühendisi var... Bunların hayalleri başka bahara kalıyor. Ama sarayla ilgili bir tasarruf yok! Özel uçaklarla ilgili bir tasarruf yok! Tamamen göz boyamaya yönelik tasarruf tedbirleri olduğunu görüyoruz.

''KAMUDA TASARRUFUN SONU İŞSİZLİK OLMAMALI"

2023 KPSS’ye 1 milyon 799 bin kişi girmiş. Bunlara dur diyorsun! Sınava sokmuşsun bekle diyorsun! Ama tasarruf etmen gereken kalemlerden tasarruf etmiyorsun. Özel uçukları var, 4-5 tane sarayı var. Şimdi bir de İstanbul’da Haliç’te bir çalışma ofisi yapıyor. Hala şatafat, israf devam ediyor. Bir saltanatla karşı karşı karşıyayız Lale devrinden daha fazla israf ve şatafat var. Bunlar sonlandırılmadığı sürece fakirden fukaradan tasarruf ederek, ne enflasyonu düşürebilirsin, ne de işsizliği azaltabilirsin sadece göz boyamakal kalırsın.

Kamuda tasarrufun sonu işsizlik olmamalı! Atama bekleyenlerin yıllarca umutları yok edilmemeli. İşsizlik çok daha fazla sosyal patlamalara ve büyük ekonomik yıkıma sebep olabilir. Tasarruf yapacaksan bakanların koruma ordularını azalt, makam araçlarını azalt, hala gös boyamayla meşguller. Dünyanın en fazla makam aracı bizde. 130 bin makam aracı var. Dünyanın en büyük araç üreticisi Almanya’nın 9 bin, Fransa’nın 8 bin makam aracı var. Beyler koruma ordularıyla gezmeye devam ediyorlar. Ama memurdan, atama bekleyen insanlardan tasarruf ediyorlar, böyle kamuda tasarruf olmaz.''


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