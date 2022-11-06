Veli ‘kızlı erkekli oturuyorlar’ diye şikâyet etti, MEB öğretmenlere uyarı yolladı

06 Kasım 2022 Pazar, 03:10

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Öğretmenlerin kimisi pantolonla kimisi mini etekle okula geliyor. Kızlı erkekli hep beraber aynı sıralarda oturuluyor. İlgilenmezseniz çocuklarımı okuldan alacağım” şikâyeti yapan veli, Milli Eğitim’i harekete geçirdi.

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan Ramazan Yılmaz’ın imzasıyla 4 Kasım’da bütün okul müdürlüklerine “bilgi isteği” konusuyla yazı gönderildi. Yazıya göre bir veli, CİMER’e şikâyette bulundu. Şikâyette, “Neden öğretmenlerin belirli bir kılık kıyafetleri yok? Kimisi kot pantolonla kimisi daracık taytla kimisi mini etekle okula geliyor. Kızlı erkekli beraber aynı sırada oturuluyormuş. Böyle şey görmedim. Çok rahatsızım. İlgilenmezseniz ortaokulu bitirir bitirmez çocuklarımı okuldan alacağım” ifadeleri yer aldı. Söz konusu şikâyete atıf yapan şube müdürü Yılmaz, “Konu hakkında okulunuzun tüm öğretmenlerine gerekli uyarıların yapılması hususunda gereğini rica ederim” dedi.

‘"KARMA EĞİTİM MEDENİYETTİR"

Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, yazıya tepki göstererek “Sadece gericilerin şikâyetlerini ‘dikkate alan’ bir anlayış var” dedi. Özbay sözlerini şöyle sürdürdü: “O veliye ‘Türkiye’de eğitim, Cumhuriyetin kazanımları ve yasalarımız uyarınca karma eğitim biçiminde verilir. Ayrıca eğitim, kimin ne giydiğiyle değil ne bildiğiyle, ne öğrenip öğrettiğiyle ilgilenildiği bir alandır. Zorunlu eğitim vardır ve tehdit ettiğiniz üzere çocuğunuzu bundan mahrum ederseniz yasal yaptırımlara tabi olacaksınız’ diye cevap vermesi gereken ilçe milli eğitim müdürlüğü, okul yöneticilerine yazı yollayarak ‘öğretmenlerinizi uyarın’ diyor”. Karma eğitim laikliğin ve çağdaş eğitimin olmazsa olmazıdır. Beğenseler de beğenmeseler de burası Cumhuriyetle yönetilen laik bir ülke. Bunu her fırsatta hatırlatacağız