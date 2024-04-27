Veteriner hekimler hakları için Ankara’da

Dünya Veteriner Hekimler Günü, her yıl nisan ayının son cumartesi günü kutlanıyor.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00
Veteriner hekimler hakları için Ankara’da
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Türkiye’nin dört bir yanında görev alan veteriner hekimler, bugün saat 13.00’te Ankara’da Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya gelecek. Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, veteriner hekimlerin yaşadıkları hak kayıpları nedeniyle bu özel günde kutlama yerine, mesleki hak ve taleplerini gündeme getirmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Arslan, “Yanlış politikalar nedeniyle aşı, ilaç, teşhis kiti, hayvansal gıda üretiminde dışa bağımlılık arttı” dedi.



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