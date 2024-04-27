Veteriner hekimler hakları için Ankara’da
Dünya Veteriner Hekimler Günü, her yıl nisan ayının son cumartesi günü kutlanıyor.
Türkiye’nin dört bir yanında
görev alan veteriner hekimler, bugün
saat 13.00’te Ankara’da Ulus Atatürk
Heykeli önünde bir araya gelecek.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden
Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Murat
Arslan, veteriner hekimlerin yaşadıkları
hak kayıpları nedeniyle bu özel günde
kutlama yerine, mesleki hak ve
taleplerini gündeme getirmek zorunda
kaldıklarını dile getirdi. Arslan, “Yanlış
politikalar nedeniyle aşı, ilaç, teşhis
kiti, hayvansal gıda üretiminde dışa
bağımlılık arttı” dedi.
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