AKP'li Köse Ankapark'taki çürümeden Yavaş'ı sorumlu tuttu: Suç duyurusunda bulunacağız
Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Murat Köse, 801 milyon dolara inşa edilen ve israf abidesine dönüşen Ankapark'taki çürümeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tuttu. Köse, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir önerge vererek oluşan zararın tam olarak tespit edilmesi ve sorumluların cezalandırılması açısından oluşan kamu zararının ödenmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı, AKP'li Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile Ankapark'ta basın açıklaması düzenledi.
801 milyon dolara inşa edilen ve içinde bulunan oyuncakların çürümeye terk edildiği Ankapark'ın harabeye dönüşmesinin sorumlusu olarak Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etti.
ABB yönetiminin AKP'de kaldığı tabloda Ankapark'ın 'binlerce insanın dolaştığı, gençlerin eğlendiği' bir yer haline geleceğini iddia eden Köse, "Biz yönetime devam ediyor olsaydık Ankapark, Avrupa’nın 1 numaralı parkı olarak saat gibi tıkır tıkır çalışır, devamında da hayvanat bahçesiyle beraber Türkiye’nin en önemli değeri haline gelirdi." ifadelerini kullandı.
'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanlığı adına açıklama yapan Köse, 'kamu zararının tespit edilerek sorumluların hesap vermesi' yönünde çağrı yaptı.
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