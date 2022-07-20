Ali Babacan: HDP ile bizim bir diyaloğumuz var

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "HDP ile bizim bir diyaloğumuz var. İşbirliği ile yapmıyoruz ama HDP ile diyaloğumuz var. İşbirliği alanı olur mu, olmaz mı o ilerde başka konular" dedi.

DHA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:02

Karadeniz gezisi öncesi akşam saatlerinde uçakla Erzurum'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen toplantıda parti yönetimi, STK temsilceleri ve basın mensupları ile bir araya geldi.

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