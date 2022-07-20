Ali Babacan: HDP ile bizim bir diyaloğumuz var

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:02

Karadeniz gezisi öncesi akşam saatlerinde uçakla Erzurum'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen toplantıda parti yönetimi, STK temsilceleri ve basın mensupları ile bir araya geldi.

Haberin devamı

