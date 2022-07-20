Babacan: 'HDP ile diyaloğumuz var, diyalog ayrı işbirliği ayrı... Altılı masada HDP yok'

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “HDP’yle diyaloğumuz var. Diyalog ayrı, işbirliği ayrı konu. Altılı masada HDP yok. Hükümete yakın basına bakacak olursak, ‘Masa örtüsünün altını kaldırın, altında’ falan filan. Ben açıyorum bakıyorum, yok. Dolabın içinde falan da yoklar” dedi.

ANKA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:51

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, dün Erzurum’da partisinin il teşkilatıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'altılı masa' ve 'HDP' iddialarına yanıt verdi.

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HDP altılı masa ali babacan

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