Babacan: 'HDP ile diyaloğumuz var, diyalog ayrı işbirliği ayrı... Altılı masada HDP yok'

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:51

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, dün Erzurum’da partisinin il teşkilatıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'altılı masa' ve 'HDP' iddialarına yanıt verdi.

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