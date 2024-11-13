Bakan Güler teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini açıkladı: Emekli askeri hâkim ateş püskürdü
Cumhuriyet TV'nin Gündem Özel programının konuğu emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok oldu. Üçok, harp akademisinden mezun olan teğmenlerin yemin törenindeki hareketleri dolayısı ile disiplin kurulana sevk edilmesi nedeniyle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i sert sözlerle eleştirdi.
Harp akademisinden başarı ile mezun olan genç teğmenlere, yemin töreni sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı ve kılıç kaldırdığı için inceleme başlatılmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada yeni mezun teğmenlerin, 25 Kasım'da Yüksek Disiplin Kurulu'na verileceklerini açıkladı.
'YÖNETMELİKTE BÖYLE BİR MADDE YOK'
Teğmenlere yönelik inceleme hakkında konuşan Üçok, ne Askeri Ceza Kanunu'nda, ne disiplin kanunlarında, ne yönetmeliklerde, ne de yönergelerde ''Mustafa Kemal'in askeriyiz'' diye bağırmanın suç olarak görüldüğünü belirten bir madde olmadığını belirtti. Bunun bir ritüel haline geldiğini ve yıllardır yapıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hem Başbakan, hem Cumhurbaşkanı, hem de Cumhurbaşkanlığı Kabine Sistemi olmak üzere en az 12 kere katıldığını ve bu ritüelin yine yapıldığını ifade etti.
'TSK TARİKATLARA TOLERANS TANIYAN BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'
Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, "Bu kararlar bize Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geldiği noktayı gösterir. TSK ne yazık ki Hulusi Akar ve Yaşar Güler döneminde tarikatçılara, cemaatçilere tolerans tanıyan ama Atatürk ilkesinden ilerleyenleri hemen derdest edip, TSK'dan atan, cezalandıran bir yapıya dönüştü. Bu da bu iki komutanın utancı olsun. Yazıklar olsun" dedi.
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