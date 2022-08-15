Bir AKP'linin isyanı: 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:38

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinde Suriyeli esnafların hayatlarından son derece memnun olduğu ve fakat Mersinli esnafın iktidardan ve ekonomiden dert yandığı gözlendi.