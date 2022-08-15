Bir AKP'linin isyanı: 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, seçim bölgesi olan Mersin Toroslar İlçesi’nde CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Önal ve Toroslar İlçe Örgütü ile esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinde Suriyeli esnafların hayatlarından son derece memnun olduğu ve fakat Mersinli esnafın iktidardan ve ekonomiden dert yandığı gözlendi.
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