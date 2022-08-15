Bir AKP'linin isyanı: 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:04

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinde Suriyeli esnafların hayatlarından son derece memnun olduğu ve fakat Mersinli esnafın iktidardan ve ekonomiden dert yandığı gözlendi.

MERSİNLİ ESNAF: AİLEM AKP’li OLARAK HİÇ MEMNUN DEĞİL!

Bir berber esnafını ziyaret eden CHP’li Başarır’a dert yanan berber esnafı, “Normalde dükkanımda çok güzel ışıklarım var ama ben yakmak istemiyorum. Çünkü ben 600 TL fatura öderken şu an son 1890 TL son faturamı ödedim. Geçen seneki kiram 583 TL ama bu sene istenen kira 3000 TL. Ekonomi çok iyi diyorlar ama biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz. Ailem AKP’li olarak hiç memnun değil” dedi.

SURİYELİ ESNAF: EKONOMİ ÇOK İYİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN 10 NUMARA

Daha sonra Suriyeli bir esnafı ziyaret eden CHP’li Başarır, 'AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Nurettin Nebati’den memnun muyuz?' sorusunu Suriyeli esnafa yöneltti. Suriyeli esnaf da her şeyden memnun olduğunu söyledi.

Yine Suriyeli bir esnafı ziyaret eden CHP’li Başarır’ın işler nasıl diye sorması üzerine Suriyeli esnaf, “Çok iyi, Recep Tayyip Erdoğan 10 numara” dedi.

Ziyaretlerinden birinde Mersinli kasap esnafı CHP’li Başarır’a, “Tavukluk reyonu soğukluk ister ama ben çalıştıramıyorum çünkü 8 tane vergi borcum var. Aldığım fiyatın 1-2 lira fazlasına satıyorum” sözlerini söyledi.

"GERÇEKTEN VAHİM BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Esnaf ziyaretlerinin ardından Mersin Gelecek Suriye Topluluğu önünden seslenen CHP’li Başarır, “Mersin Toroslar İlçesi’nde bir kendi vatandaşlarımızı bir de suriyeli esnafları geziyoruz. Gerçekten vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Burada Recep Tayyip Erdoğan’ın doldurduğu suriyeli esnaflar var. Onlar cumhurbaşkanı ve Nebati’den çok memnunlar. Ya Mersinli esnaf, vatandaş? Suriyeli esnaf memnun ama Mersinli esnaf perişan. İşte ülkenin hali bu” sözlerini dile getirdi.