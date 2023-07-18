Can alan bisiklet kazasının görgü tanığı Cumhuriyet TV’ye konuştu: ‘Tüm bisiklet gruplarıyla toplu sürüş gerçekleştireceğiz’

18 Temmuz 2023 Salı, 17:47

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinde saat 05.30 sıralarında feci bir kaza yaşandı. İddiaya göre; polis kontrolünden kaçtığı otomobil sürücüsü bisikletli grubun arasına daldı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün (51) ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanıklarından Ahmet Erkin Sert, Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu. Sert, ‘bu kaza değil cinayet’ derken eylem planlaması yaptıklarını aktardı. Sert, ‘Tüm bisiklet gruplarıyla toplu sürüş gerçekleştireceğiz’ dedi.