CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na giden kayyum heyetine protesto: Binadan ayrıldılar
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla atanan 6 kişilik kayyum heyeti, görevi devralmak istedikleri sırada, bazı yöneticiler ve partililer tarafından alkışla protesto edildi. Kayyum heyeti başkanlık binasından ayrıldı.
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce Diyarbakır CHP İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına 18 Temmuz’da karar verdi. Mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere aldığı kararla, İl Başkanlığı Yönetimine Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu’nu atayarak, ‘en kısa yasal sürede genel kurul çağrısı’ yapmaları için yetki ve izin verdi. Bunun üzerine kayyum heyeti öğlen saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan CHP İl Binası'na geldi. Partililer ve bazı yöneticilerin de aralarında olduğu 40 kişilik grup, alkışlarla kayyum heyetini protesto etti. Yaşanan tartışmalar üzerine kayyum heyeti, binadan ayrıldı.
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