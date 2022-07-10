CHP ve AKP'nin bayramlaşmasında 'EYT' tartışması

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Kurban Bayramı nedeniyle CHP'yi ziyaret eden AKP heyeti ile CHP heyeti arasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tartışması yaşandı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, EYT'de sıkıntı olduğunu dile getirirken AKP'li Mustafa Yel, bu sorunun kendi dönemlerinde başlamadığını söyledi.

DHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 16:18

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti.

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