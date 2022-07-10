CHP ve AKP'nin bayramlaşmasında 'EYT' tartışması
Kurban Bayramı nedeniyle CHP'yi ziyaret eden AKP heyeti ile CHP heyeti arasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tartışması yaşandı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, EYT'de sıkıntı olduğunu dile getirirken AKP'li Mustafa Yel, bu sorunun kendi dönemlerinde başlamadığını söyledi.
Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti.
Video Haberler
- İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı
- 'Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım'
- Kurban atıklarını çay yatağına gömmüşler
- '20 yıldır iktidardasınız...'
- İlginç görüntü: Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı
- Beykoz'da su baskını: Bir eve yıldırım düştü
- Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu
- 7 aile arasında kavga: 5’i ağır 54 yaralı
- Meteor gökyüzünü aydınlattı
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
- Takım patronundan İtalyan medyasına tepki!
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- Hedef gösterdi, maskesi düştü
- 'Biz bu değiliz'
- '2002'deki oy seviyesinin altına indi'
- ‘Elinizdeki dosyaları bitirin’ talimatı
- İstanbul'da gece saat 01.00...