CHP'den KPSS skandalına ilişkin suç duyurusu: 'Beklentimiz sınavın iptal edilmesi'
CHP, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) usulsüzlük skandalıyla ilgili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sınavın iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı'nın da görevden el çektirilmesi gerekiyor" dedi.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçen pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanırken sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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