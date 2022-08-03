CHP'den KPSS skandalına ilişkin suç duyurusu: 'Beklentimiz sınavın iptal edilmesi'

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CHP, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) usulsüzlük skandalıyla ilgili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sınavın iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı'nın da görevden el çektirilmesi gerekiyor" dedi.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:42

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçen pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanırken sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CHP kpss ösym Suç duyurusu

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