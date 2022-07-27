CHP'i Özgür Özel'den Bakan Varank'a: 'Bizim çocukların Varank dayısı yok'

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Üniversiteye başlarken ilk düşünceniz istihdam edilmek olmasın” ifadelerine “Cebinde kafeye gitmeye parası yok… Herkesin arkasında Varank amcası, dayısı yok. Bizim çocukların Türgev’den, Tügva'dan, Okçuluk Vakfı’ndan alınmış torpil listelerinde adı yok. Ondan işsiz kalıyorlar Sayın Varank” tepkisini gösterdi.

ANKA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:03

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

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Mustafa Varank CHP Özgür Özel

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