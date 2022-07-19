CHP'li Ali Mahir Başarır DMO’nun 2021 yılı raporunu eleştirdi, iktidara sert çıktı: 'Utanç verici'

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) 2021 yılı sektör raporuna ilişkin, "Milyarlarca dolarlık Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, havaalanı ihaleleri nasıl 21/b ile adrese teslim yapılıyorsa, Devlet Malzeme Ofisi’nin bizler için aldığı mallarda aynı yöntem kullanılıyor" dedi.

ANKA
19 Temmuz 2022 Salı, 18:29

CHP Mersin Milletvekili Başarır, DMO’nun 2021 yılı sektör raporuyla ilgili açıklama yaptı. Başarır, şöyle konuştu:

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