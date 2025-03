CHP’li Başarır; izlenimlerini paylaştı

11 Mart 2025 Salı, 14:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde Alevilere yönelik katliama varan saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP heyetiyle birlikte sınırda bulunan Hatay’a giden Başarır, bölgede yaptığı incelemelerin ardından Cumhuriyet’le izlenimlerini paylaşarak, “Orada yaşananlar mezhepsel bir çatışma olarak görülmemeli, bu bir insanlık suçu. 1 yaşındaki bir çocuğun kalbini çıkaran, kadınlara yönelik korkunç saldırılar gerçekleştiren bir terörden söz ediyoruz. Biz CHP olarak insanlık adına oradaydık. İnsanlar toplu olarak öldürülüyor ve evlerinden cenazelerinin alınmasına izin verilmiyor. Bunun mezhebi olmaz, insanlık adına oradaydık" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA VARANK'I ELEŞTİRDİ

Ali Mahir Başarır, Lazkiye'de yaşanan saldırıları dile getirdiği ve Birleşmiş Milletler'e (BM) seslendiği için kendisine mezhepçilik eleştirisinde bulunan eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AKP milletvekili Mustafa Varank'a yanıt verdi. Cumhuriyet'e konuşan Başarır, "Ben oradaki insanların haklarını savunduğum için, yaşam güvencesini ve yaşama hakkını savunduğum için mezhepçi oluyorum öyle mi? Bu çok çirkin. Bunu yapan Mustafa Varank. Ben onu lanetliyorum. Ben onu kınıyorum. Bu çok kötü bir dil, ülkeyi ve bizleri ayrıştırır. Bir kez daha söylüyorum ölümün, tecavüzün, insan hayatının mezhebi olmaz" dedi.

Başarır, saldırıların bölgedeki siviller üzerinde büyük bir korku yarattığını vurgulayarak, “Güvenlik endişesi had safhada. İnsanlar her an yeni bir saldırıya uğrama korkusuyla yaşıyor. CHP olarak yalnızca saldırıların boyutlarını incelemekle kalmayıp, burada yaşayanların sesini duyurmak ve uluslararası alanda girişimlerde bulunmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

'ALEVİLERE HAKARETE SESSİZ KALINAMAZ'

Başarır, Yeni Akit gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan’ın Alevilere yönelik hakaret içeren ifadelerine de sert tepki gösterdi. “Bu ülkede bir yazar, milyonlarca Alevi yurttaşa 'köpek' diyebiliyor ve yargı buna sessiz kalıyor. Ancak Kadıköy’de bir CHP’li meclis üyesi sert bir açıklama yaptığı için gözaltına alınıyor. Hukukun geldiği noktayı görüyor musunuz? Alevilere hakaret eden bu şahıs hakkında tek bir soruşturma dahi açılmadı. Adalet böyle mi sağlanır?” diye sordu.

'BELEDİYELERİ SİNDİRMEK İSTİYORLAR'

Başarır, ayrıca bu sabah Şişli ve Sarıyer belediyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara da tepki gösterdi. Başarır, bu operasyonların hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu belirterek, “Her salı günü grup toplantımızdan önce hukuki temeli olmayan soruşturmalar açılıyor. Yargı, iktidarın siyasi sopasına dönüşmüş durumda” dedi.

'ON YILDIR BEKLEYEN DOSYALAR'

Soruşturmaların 2014-2016 dönemine dayandığını hatırlatan Başarır, “On yıl boyunca rafta bekletilen dosyalar, iktidarın siyasi hesapları doğrultusunda yeniden gündeme getiriliyor. Bu, hukukun değil, siyasetin bir sonucudur. CHP'li belediyeleri sindirmek istiyorlar” diye konuştu.

'GERÇEK GÜNDEM YOKSULLUK'

Başarır, yürütülen soruşturmaların asıl amacının kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmek olduğunu söyledi. "Ülkede emekliler açlık sınırında yaşıyor, barınma krizi derinleşiyor, işsizlik ve yoksulluk artıyor. Ancak tüm bu sorunlar konuşulmasın diye algı operasyonlarıyla gündem değiştirilmeye çalışılıyor. Biz CHP olarak halk için kent mutfakları açtık, belediye kaynaklarını ranta değil, yurttaşa harcadık. İşte bu yüzden cezalandırılmak isteniyoruz” dedi.

EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELİK BASKILAR

CHP’li Başarır, bu operasyonların yalnızca ilçe belediyeleriyle sınırlı kalmayacağını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da hedefte olduğunu belirtti. “Ekrem Bey’in hakkında açılan davalar sürüyor. Kendisinin ve ailesinin mal varlıklarına tedbir kararları alınıyor. CHP olarak bu siyasi baskıların farkındayız ve her türlü hukuksuz girişime karşı duracağız” ifadelerini kullandı.