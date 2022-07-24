CHP'li Karaca: Herkesin çözüm adresi Kılıçdaroğlu olmuş

24 Temmuz 2022 Pazar, 18:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Balıkesir’de düzenlenen “Milletin Sesi Miting’i” öncesinde, “Her yerde maalesef insanlarımız çok zor durumda. Ama şunu söylüyorlar. ‘Artık biz, saraya sesimizi duyuramıyoruz. Bizim tek umudumuz kaldı. Kılıçdaroğlu ne derse, saray onu yapıyor. Lütfen Genel Başkan’a bunu söyleyin. Bunu söylesin.’ Herkesin tek çözüm adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu olmuş” dedi.



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