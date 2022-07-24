CHP'li Karaca: Herkesin çözüm adresi Kılıçdaroğlu olmuş
CHP'li Gülizar Biçer Karaca, “Milletin Sesi Miting’i” öncesi "Bizim tek umudumuz kaldı. Kılıçdaroğlu ne derse, saray onu yapıyor. Lütfen Genel Başkan’a bunu söyleyin. Bunu söylesin.’ Herkesin tek çözüm adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu olmuş” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Balıkesir’de düzenlenen “Milletin Sesi Miting’i” öncesinde, “Her yerde maalesef insanlarımız çok zor durumda. Ama şunu söylüyorlar. ‘Artık biz, saraya sesimizi duyuramıyoruz. Bizim tek umudumuz kaldı. Kılıçdaroğlu ne derse, saray onu yapıyor. Lütfen Genel Başkan’a bunu söyleyin. Bunu söylesin.’ Herkesin tek çözüm adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu olmuş” dedi.
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