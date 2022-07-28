CHP'li Veli Ağbaba’dan Ağrı Belediye Başkanı’nın silah taşıyan kişilerle birlikte çekilmiş görüntülerine tepki: “Bakalım İçişleri Bakanı ne yapacak?”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın uzun namlulu silah taşıyan kişilerle sokakta yürüdüğüne ilişkin görüntülere "Elinde uzun namlulu silahla geziyor. Bakalım İçişleri Bakanı ne yapacak?" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın uzun namlulu silah taşıyan kişilerle sokakta yürüdüğüne ilişkin görüntülere tepki gösterdi.
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