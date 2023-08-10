Esad'ın açıklamalarını Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi: ‘Suriye, göçmenleri tekrar kabul etmek için hevesli değil’
Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Erdoğan'ın istediği koşullar altında görüşmeyeceğini söyledi. Konuya ilişkin Uluslararası İlişkiler Uzmanı Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Cumhuriyet TV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu
Göçmen sorununa ilişkin Esad'ın açıklamalarını Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi: ‘Suriye, göçmenleri tekrar kabul etmek için hevesli değil’
Suriye lideri Beşar Esad,Suriye’nin başkenti Şam’da yapılan röportajda Türkiye ve Hamas ile ilişkilerine değindi. Esad'ın açıklamalarını, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Cumhuriyet TV’ye değerlendirdi.
Han, “Suriye, göçmenleri tekrar kabul etmek için hevesli değil” dedi ve “göçmenlerin hala Türkiye’nin askeri harekat bölgelerinde yaşayan uzantıları var” açıklamasında bulu
Video Haberler
- ‘Suriye, göçmenleri kabul etmek için hevesli değil'
- Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücü yakalanmadı!
- Sıcaktan bunalan esnaf, bunu da yaptı: İşte o görüntüler
- İstanbul'da servis ücretlerine zam!
- İmamoğlu'na Tunceli'de yoğun ilgi!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sığınmacı' açıklaması
- Akbelenliler Meclis'te kararı protesto etti!
- Erdoğan, Akbelen'i hedef aldı!
- Oyuncu Levent Üzümcü Akbelen'de 5'li çeteyi eleştirdi!
- Gündem Özel'in bu haftaki konuğu Ali SİRMEN
En Çok Okunan Haberler
-
- Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında ağladı...
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
- Antalya açıklarında deprem!
- Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?
- Motorine dev zam yolda!
- Bu görüntüler laik Türkiye'den