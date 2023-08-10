Esad'ın açıklamalarını Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi: ‘Suriye, göçmenleri tekrar kabul etmek için hevesli değil’

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Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Erdoğan'ın istediği koşullar altında görüşmeyeceğini söyledi. Konuya ilişkin Uluslararası İlişkiler Uzmanı Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Cumhuriyet TV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2023 Perşembe, 17:44

Göçmen sorununa ilişkin Esad'ın açıklamalarını Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi: ‘Suriye, göçmenleri tekrar kabul etmek için hevesli değil’

Suriye lideri Beşar Esad,Suriye’nin başkenti Şam’da yapılan röportajda Türkiye ve Hamas ile ilişkilerine değindi. Esad'ın açıklamalarını, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Cumhuriyet TV’ye değerlendirdi. 

Han, “Suriye, göçmenleri tekrar kabul etmek için hevesli değil” dedi ve “göçmenlerin hala Türkiye’nin askeri harekat bölgelerinde yaşayan uzantıları var” açıklamasında bulu

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