HKP'den asbestli gemiyi sökecek şirketin önünde protesto: 'İnsanlık suçu işlemekteler'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 16:57

Aliağa’da geminin sökümünün yapılacağı şirketin önünde bir araya gelen HKP üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve SÖK Denizcilik ve Ticaret Limited şirketine tepki gösterdi.

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