HKP'den asbestli gemiyi sökecek şirketin önünde protesto: 'İnsanlık suçu işlemekteler'

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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bünyesinde 600 tondan fazla asbest barındırdığı iddia edilen Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo savaş gemisinin Aliağa’da sökümüne izin vermesini protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 16:57

Aliağa’da geminin sökümünün yapılacağı şirketin önünde bir araya gelen HKP üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve SÖK Denizcilik ve Ticaret Limited şirketine tepki gösterdi.

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HKP Asbest Protesto

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