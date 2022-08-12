İzmir'de Ulaş Alankuş anmasına polis operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

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İzmir'de, geçen cuma günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen terörist Ulaş Alankuş'u anmak isteyen Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi 20 kişi, gözaltına alındı.

DHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 12:18

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos Cuma günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen terörist Ulaş Alankuş'un, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir İl binasında anılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ulaş Alankuş ESP gözaltı

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