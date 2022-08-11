İzmir'de Ulaş Alankuş anmasına polis operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı
İzmir'de, geçen cuma günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen terörist Ulaş Alankuş'u anmak isteyen Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi 20 kişi, gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos Cuma günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen terörist Ulaş Alankuş'un, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir İl binasında anılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Saat 19.00'da, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki il binasına gelen ekipler, parti binası içinde "terör propagandası" yapıldığı iddiasıyla 20 kişiyi gözaltına aldı.
Sloganlar atarak polise direnen 20 kişi, emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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