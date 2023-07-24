Kadını döverek bayıltan o saldırgana tepkiler dinmiyor: ‘Yetkililerin politikalarından cesaret alıyorlar’
Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Şeyhmus Dağ, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayın perde arkasını Cumhuriyet TV’ye anlatan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Yaşam hakkımıza kasıt söz konusudur” dedi.
İddiaya göre D.S. isimli kadınla tartışan Şeyhmus Dağ, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Olayın ardından Şeyhmus Dağ yakalanarak gözaltına alındı. Şeyhmus Dağ tutuklanırken olay sırasında yanında bulunan Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim,olayın perde arkasını Cumhuriyet TV’ye anlattı. Ataselim, “Yaşam hakkımıza kasıt söz konusudur” diyerek sorumlulara işaret etti.
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