Kemal Kılıçdaroğlu: Devletin geleceği tehlikede

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim bir altılı masamız var. Her birimiz ayrı partiyiz aslında. Her birimizin programı ayrı. Ama her birimizin bir ortak görüşü var. Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak zorundayız, rayına oturtmak zorundayız. Devletin geleceği tehlikede” dedi.

ANKA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen törende; partiye yeni katılan 57 mahalle muhtarını temsilen, 5 muhtara rozet taktı.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP devlet

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