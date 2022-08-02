Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri ve milletvekilleri Erzurum'da

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile birlikte; esnaf ziyareti, TBMM Grubu toplantısı, MYK toplantısı ve kanaat önderleri toplantısı için Erzurum’a geldi.

ANKA
02 Ağustos 2022 Salı, 13:18

CHP’nin TBMM grubu toplantısı ve MYK toplantısı bugün Erzurum’da yapılacak.

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CHP Erzurum Kemal Kılıçdaroğlu

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