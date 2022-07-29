Muharrem İnce: 6'lı masanın adayı olayım ama bu sefer şartlarım var

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin 6'lı masanın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi. Bu sefer şartlarım var'' dedi.

DHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 18:22

Mersin'in Erdemli ilçesine giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Konya'da mola verdi. Cuma namazı sonrası Mevlana Meydanı'ndan basın açıklaması yapan İnce, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu, Millet İttifakı'nın ise adayının belli olmadığını belirtti.

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Muharrem İnce 6'lı masa millet ittifakı

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