Mustafa Sarıgül bu sefer kemer fırlattı
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, fahiş fiyatlara ve enflasyona karşı elinde sıktığı kemeri fırlattı.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok hesabından yeni bir video paylaştı.
Enflasyonu eleştiren Sarıgül, "Kemerleri sıka sıka yer kalmadı, sabredecek halimiz kalmadı bizim kardeşim" diyerek kemer fırlattı.
DAHA ÖNCE DE BİR VİDEO YAYIMLANMIŞTI
TDP lideri en son ise fahiş tüp fiyatlarına itiraz ederek yine tüp tokatladı.
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