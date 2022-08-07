Mustafa Sarıgül bu sefer kemer fırlattı

07 Ağustos 2022 Pazar, 17:40

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok hesabından yeni bir video paylaştı.

Enflasyonu eleştiren Sarıgül, "Kemerleri sıka sıka yer kalmadı, sabredecek halimiz kalmadı bizim kardeşim" diyerek kemer fırlattı.

DAHA ÖNCE DE BİR VİDEO YAYIMLANMIŞTI

TDP lideri en son ise fahiş tüp fiyatlarına itiraz ederek yine tüp tokatladı.