Mustafa Sarıgül grev çadırında: 'AK Parti iktidarı emeği düşünmedi'
Eskişehir'de 43 gündür grev yapan fabrika işçileri ile bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı, emeği çok fazla düşünmedi. Alın terini maalesef çok fazla düşünmedi. Sendikalaşma, demokratik haktır. Emeğin yüzü gülerse üretimin de yüzü güler" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Eskişehir'de toplu sözleşmedeki uyuşmazlık nedeniyle 43 gündür grev yapan alçı fabrikası işçilerini ziyaret etti. Fabrika önünde kurulan grev çadırlarını ziyaret eden Sarıgül, işçileri dinledi ve sorunun çözülmesi için destek vereceğini söyledi.
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