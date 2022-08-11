Mustafa Sarıgül grev çadırında: 'AK Parti iktidarı emeği düşünmedi'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:58

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Eskişehir'de toplu sözleşmedeki uyuşmazlık nedeniyle 43 gündür grev yapan alçı fabrikası işçilerini ziyaret etti. Fabrika önünde kurulan grev çadırlarını ziyaret eden Sarıgül, işçileri dinledi ve sorunun çözülmesi için destek vereceğini söyledi.