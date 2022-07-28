Özgür Özel: 15-20 milletvekilinin daha katılması akışı tamamen değiştirebilir

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık çalışanlarının başta şiddet olmak üzere sorunlarının çözülmesi amacıyla TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmaları ile ilgili konuştu. 1 Ağustos'taki toplantıda gereken 200 milletvekiline az sayı kaldığını ifade eden Özel, “15 belki 20 milletvekilinin daha toplantıya katılması akışı tamamen değiştirebilir” dedi.

ANKA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:25

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

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Özgür Özel CHP TBMM

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