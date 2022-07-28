Özgür Özel: 15-20 milletvekilinin daha katılması akışı tamamen değiştirebilir
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık çalışanlarının başta şiddet olmak üzere sorunlarının çözülmesi amacıyla TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmaları ile ilgili konuştu. 1 Ağustos'taki toplantıda gereken 200 milletvekiline az sayı kaldığını ifade eden Özel, “15 belki 20 milletvekilinin daha toplantıya katılması akışı tamamen değiştirebilir” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
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