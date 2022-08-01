SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:29

SBK, tutuklu bulunduğu Avusturya’da mahkemenin aldığı kararla yargılanması üzerine ABD’ye iade edilen Sezgin Baran’ın kısaltılmış hali. ABD’de ilk duruşmasına çıkan SBK, sadece formalite gereği kimlik bildirimi dışında bir şey konuşmadı.

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