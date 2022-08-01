SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
SBK, tutuklu bulunduğu Avusturya’da mahkemenin aldığı kararla yargılanması üzerine ABD’ye iade edilen Sezgin Baran’ın kısaltılmış hali. ABD’de ilk duruşmasına çıkan SBK, sadece formalite gereği kimlik bildirimi dışında bir şey konuşmadı.
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