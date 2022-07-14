Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan basın açıklaması: "İBB'de 'tek adamlık' asla olmayacak'"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de basın açıklaması yaptı. İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketine ilişkin yapılan eleştirilere sert yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Medyada fotoğraf vermek için değil, sorun olmasın diye 25 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ve gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor. İmamoğlu, İçişleri Bakanı'nın Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinden sonra olay yerinde çizmelerle görüntülenmesine sert tepki gösterdi.
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