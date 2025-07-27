Videosuna tepki göstermişti: Bakan Uraloğlu ile Muharrem İnce arasında ‘ayet’li atışma

CHP’li Muharrem İnce, ülke genelindeki orman yangınlarına yönelik yetersiz müdahale iddiasıyla iktidarı eleştirdi.

Dün geceden bu yana dört ayrı paylaşım yapan İnce, yeterli sayıda yangın söndürme uçağı olmadığına dikkati çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, dün sabah 10.21'de yaptığı videolu paylaşımı alıntılayan İnce "Mahalle yanarken saçını tarayanlarda bugün" ifadeleriyle tepki gösterdi.

URALO ĞLU’NDAN YANIT

İnce'nin bu paylaşımına Uraloğlu'ndan yanıt geldi. Uraloğlu "Beyefendi...

Paylaştığın yürüyüş, yangından 10 saat önce gençlerle yaptığım bir spor etkinliğidir. Yangından sonra yaptıklarımızı görmek istersen aşağıya bakabilirsin!

17.41 Yangın çıkış saati. Gerekli koordinasyonun oluşturulması.

19.32 Bursa Valiliği; yangınla ilgili koordinasyon toplantısı bilgi paylaşımı

21.52 Yangın haberi sonrası olay yerinde inceleme.

00.53 Yangınla ilgili olarak basın toplantısı.

07.46 Yangın Yönetim Merkezi Koordinasyon toplantısı.

09.48 Yangın alanı inceleme.

Bir de konuyu özetleyen ayetle sana güle güle diyeyim;

A’râf Suresi 179:

“Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler, kulakları vardır ama onlarla duyamazlar.” dedi.

Beyefendi...

Paylaştığın yürüyüş, yangından 10 saat önce gençlerle yaptığım bir spor etkinliğidir. Yangından sonra yaptıklarımızı görmek istersen aşağıya bakabilirsin!



17.41 Yangın çıkış saati. Gerekli koordinasyonun oluşturulması.



19.32 Bursa Valiliği; yangınla ilgili… https://t.co/P8fpAlNVly pic.twitter.com/QdKuOFEiVV — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 27, 2025

İNCE’DEN CEVAP GELDİ

İnce ise Uraloğlu'na “Sayın Ulaştırma Bakanı Beyefendi, siz çam ağaçları eşliğinde yürüyüş yaparken, Türkiye’de nerede ve kaç farklı yerde orman yangınları vardı? O esnada kaç insan canıyla cebelleşiyordu haberiniz var mı? Bu orman yangınları neden söndürülemiyor? Liyakatsızlık Türkiye’yi, ormanlarımızı, doğamızı vuruyor, yok ediyor, biz bunu söylemeye çalışıyoruz.

Size bir ayetle güle güle diyeyim:

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” yanıtını verdi.