Washington’daki temsilciliğin milyon dolarlık birinci binasına kiralık levhası asıldı: AKP emlakçı gibi!

AKP-ABD Temsilciliği Washington’da “gayrimenkul şirketi” gibi çalışıyor.

Washington’da milyonlarca dolarlık iki binası bulunan emlak zengini AKP-ABD Temsilciliği, 17 Mayıs 2023’te nakit 4 milyon 55 bin dolara satın aldığı binayı kiraya veriyor.

Kapısına “kiralık” levhası asılan ve şehir merkezinde yabancı temsilcilik binalarının bulunduğu bölgedeki binanın yıllık kira ücreti bilinmiyor. AKP temsilciliği ikinci binasını ise 4 Nisan 2024 tarihinde nakit 4 milyon 800 bin dolara satın aldı.

Washington’da “Başkanlık Bulvarı” olarak da anılan, Beyaz Saray’a yakın “Onaltıncı Cadde”deki tarihi 1907 yapımı Fransız binası, Paris’teki ünlü Élysée Sarayı’na benzetiliyor.

TEMSİLCİ ERDOĞAN’IN KUZENİ

“AK Party Representatıon To The United States LLC” statüsünde şirketleşen AKP-ABD Temsilciliği’nin sekiz ay arayla peşin olarak aldığı iki binanın toplam değeri ise 9 milyon 300 bin dolar.

ABD Adalet Bakanlığı (FARA-Foreign Agents Registration Act / Yabancı ülke temsilcileri kayıt yasası) resmi kayıtlarına göre, yapılan bildirimde, geçen yıl binalar için toplam 723 bin 528 dolar inşaat harcaması yapıldı. Ancak ikinci binanın hangi amaçla kullanılacağı bilinmiyor.

AKP ABD temsilciliğini Erdoğan’ın kuzeni Halil Mutlu yürütüyor.