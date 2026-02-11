X hesabı açmıştı... Akın Gürlek'ten ilk paylaşım: Erdoğan'a 2 kez 'şükranlarını' sundu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Gürlek, görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamada, suçla mücadelede duruşlarını devam ettireceklerini ve özellikle hakim ve savcıların sorunlarıyla ilgili çalışmalar yürütecekleri mesajını verdi.

X HESABI AÇTI

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir X (eski adıyla Twitter) hesabı da açtı.

Gürlek'in X'ten sadece Adalet Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesaplarını takip ettiği görüldü.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI: ERDOĞAN'A 2 KEZ ŞÜKRANLARINI SUNDU

Gürlek, yeni hesabından ilk paylaşımını da yaptı. Gürlek paylaşımının hem başında hem de sonunda Erdoğan'a "şükranlarını" sundu.

"Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum" diyen Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri temelinde; şeffaf, hesap verebilir ve güven veren bir adalet anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Suç ve suçluyla mücadelede tavizsiz duruşumuzdan ödün vermeden; insan hakları standartlarını daha da yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum kuruluşları ve milletimizle istişare içinde, adalete duyulan güveni daha da pekiştirmek için gayret göstereceğiz. Bu görevi bugüne kadar özveriyle yürüten Sayın Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor; bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum."