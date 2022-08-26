Yakamoz adlı yatın yapımını üstlenen firma ödeme alamadığı için dava açtığı ortaya çıktı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı bünyesine geçen Yakamoz adlı yat için yapımcı firmanın hak ettiği ödemeyi alamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine firmanın Milli Savunma Bakanlığı’nı mahkemeye verdiği öğrenildi. Dava şu an Anayasa Mahkemesi’nde.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1997 yılında protokol gemisi olarak inşa edilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeyken 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı’na devredilen Yakamoz (Y68) adlı lüks yat geçen günlerde İstanbul Boğazı’nda görüldü. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan dev yat görenlerin dikkatini çekti. Ancak 2004 yılında yatın yapımını üstelenen firmanın eksik ödeme aldığı gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı’nı mahkemeye verdiği ortaya çıktı.
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, “lüks harcama” diyerek Süleyman Demirel döneminde yapımına başlanan yatı teslim almadı. Yat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. 2004’te yatın tamamlanması için MSB bir firmayla anlaştı. Firma yatın kendilerine ait kısmını 2005 yılının temmuz ayında bitirdi. Ancak askeriyenin bitirmesi gereken bölümler bitirilemedi. Bu nedenle firma, 2005 yılında bitirdiği yat için ödemesinin tamamını alamadı. Firma, Milli Savunma Bakanlığı’nı kalan alacakları için 2013 yılında mahkemeye verdi. Firma 2021 yılında ödeme aldı ancak mahkeme, firmaya aradan geçen dönemin faizlerinin ödenmesi yönünde bir karar vermedi. Firma ise sözleşmenin yapıldığı tarihte doların 1 TL olduğunu, ancak döviz kurunun arttığını, yapım aşamasında masraflarını dolarla yaptıklarını bu nedenle aradaki farkı da almaları gerektiğini belirtti. Yargıtay’a taşınan davada firma yine istediği ödemeyi alamadı. Bunun üzerine firma 18 yılın döviz farkını tahsis edebilmek için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Hukuki süreç dokuz yıldır sürüyor.
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