Yanardağ cezaevine gönderildi! Tutuklama kurgusu

Yayınlanma: 28.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 04:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Yanardağ, dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından ise dün tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yanardağ’ın Metris Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi.

‘KURGU, MONTAJ, İFTİRA...'

Kurgu videoların dolaşıma sokulması sonrasında Yanardağ canlı yayında konuya ilişkin konuşmuştu: “TELE1’e yönelik bir operasyon var. Bir kumpas operasyonu. Güya terör örgütünü ve suç olan fiili övmüşüm, iddia bu. Bir yayınımız üzerine tamamen kurgu, montaj ve iftira üzerine inşa edilmiş bir suçlama kampanyası var. Ben hiçbir terör örgütünü övmedim, hiçbir terör örgütü liderini de övmedim. O programda AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yeni bir çözüm süreci başlatma ve AKP’ye yeni bir alan açma çabası olduğunu dile getirdim.”

'İRONİK BİR ELEŞTRİ VARDI'

Yanardağ sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Neyi söyledim, bir AKP’nin yeni bir çözüm süreci başlatmak istediğini, Apo’ya bir af hazırlığı içinde olduğunu fakat Öcalan tecritte olduğu için bizim yürüyen pazarlığı bilmediğimizi, demokratik ülkelerde infaz yasalarında bu tip katı tecritlerin uygulanmadığını belirten bir değerlendirme yaptım. AKP’nin yeni dönemde hem bir af hazırlığı hem de Öcalan üzerinden Türkiye’de siyaseti düzenleme girişimini eleştirdim. Hiçbir terör eylemini övme yok, tam tersi AKP’nin övgülerine ilişkin ironikeleştiri var.”

