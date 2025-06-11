Yandaş Cem Küçük yine 'duyurdu': 'Cafer Mahiroğlu hakkındaki yakalama kararı, İBB operasyonunun medya ayağının başlangıcı'

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmasının, "İBB'ye yönelik operasyonun medya ayağının başlangıcı" olduğunu iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

"BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUM"

Mahiroğlu, "Yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla mücadele etmenin bir bedeli var. Ne yapılmak istendiğinin farkındayım" derken, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Mahiroğlu hakkındaki yakalama kararının "direkt tutuklamaya yönelik" olduğunu iddia etti.

Küçük, "Bu süreci medya ayağının başlangıcı olarak görüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı ve yapılan araştırma kapsamında Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Mahiroğlu, konuya ilişkin olarak ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Mahiroğlu, "Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum" dedi.

Cafer Mahiroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Halk TV’yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar. 35 yıldır yurtdışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada. Demek ki, halkın televizyonu Halk TV’nin sahibi olmanın, demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın, yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla mücadele etmenin bir bedeli var. Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum. Ne yapılmak istendiğinin farkındayım. Hakikat yavaş yürür ama mutlaka bir gün yalanı geçer. İftira sahipleri de yalanlarının altında kalır. Bu ülkede yargının bağımsız ve adil olduğuna hala güvenmek istiyorum."