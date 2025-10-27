Yandaş gazeteci Hacı Yakışıklı'dan AKP'ye 'Bayrampaşa' tepkisi: 'Böyle yaparsanız İstanbul'u da kaybedersiniz'

Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine yapılan belediye başkanvekili seçiminde AKP’nin adayı İbrahim Akın, CHP’nin adayı Recep Öztürk’ü 19’a 18 oyla geçerek kazandı.

Böylece CHP’nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı Bayrampaşa Belediyesi, AKP'ye geçmiş oldu.

MAHKEME İLK SEÇİMİ İPTAL ETMİŞTİ

21 Eylül’de yapılan ilk seçimde CHP’li İbrahim Kahraman kura sonucu başkanvekili seçilmişti. Ancak AKP, “hile yapıldığı” iddiasıyla sonucu mahkemeye taşıdı. İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, 10 Ekim’de seçimin iptaline karar vermişti.

"İSTANBUL'U DA DİĞER ŞEHİRLERİ DE KAYBETMEYE DEVAM EDERSİNİZ"

Seçim sonucu AKP içinde bile eleştirilerle karşılandı. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kayyum atanan yahut belediye başkanı cezaevinde olan bir belediyenin meclisinde seçim yapılarak bunu AK Partili bir ismin kazanmasına ‘seçim kazandık’ gözüyle bakarsanız, İstanbul’u da diğer şehirleri de kaybetmeye devam edersiniz.